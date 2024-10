Champions League, Fonseca: "Avvio troppo soft. Siamo migliorati con i cambi" (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ottobre 2024 – Esulta il Milan che, dopo i ko contro Liverpool e Bayer Leverkusen, raccoglie i primi tre punti della stagione in Champions League battendo 3-1 a San Siro il Club Bruges. Decisive sono state le coraggiose scelte operate nella ripresa da mister Paulo Fonseca: l’approccio rossonero è stato troppo soft e nei primi minuti il Bruges è andato a più riprese vicino al gol. Una rete trovata invece da Pulisic, direttamente da calcio d’angolo, al 34’. Nonostante il vantaggio e la superiorità numerica per l’espulsione di Onyedika prima dell’intervallo, il Milan in Avvio di ripresa ha subito il pari belga da Sabbe. Una scossa che ha portato Fonseca ai cambi che si sono rivelati poi la chiave del successo del Milan: i neoentrati Okafor e Chukwueze hanno infatti servito gli assist che un sontuoso Reijnders ha trasformato nei gol del 2-1 e del definitivo 3-1. Sport.quotidiano.net - Champions League, Fonseca: "Avvio troppo soft. Siamo migliorati con i cambi" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ottobre 2024 – Esulta il Milan che, dopo i ko contro Liverpool e Bayer Leverkusen, raccoglie i primi tre punti della stagione inbattendo 3-1 a San Siro il Club Bruges. Decisive sono state le coraggiose scelte operate nella ripresa da mister Paulo: l’approccio rossonero è statoe nei primi minuti il Bruges è andato a più riprese vicino al gol. Una rete trovata invece da Pulisic, direttamente da calcio d’angolo, al 34’. Nonostante il vantaggio e la superiorità numerica per l’espulsione di Onyedika prima dell’intervallo, il Milan indi ripresa ha subito il pari belga da Sabbe. Una scossa che ha portatoaiche si sono rivelati poi la chiave del successo del Milan: i neoentrati Okafor e Chukwueze hanno infatti servito gli assist che un sontuoso Reijnders ha trasformato nei gol del 2-1 e del definitivo 3-1.

