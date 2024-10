Cgil, sciopera la scuola. E in piazza anche lavoratori Cosmopol (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn fine ottobre di scioperi per la Cgil irpina che, sulla scorta della manifestazione nazionali della FLC ( Federazione lavoratori della conoscenza), è pronta a scendere in piazza il 31 ottobre per chiedere, in primis, il rinnovo del CCNL 2022-24 con risorse adeguate a mantenere il potere d’acquisto delle retribuzioni rispetto all’inflazione del triennio 2022-2024, la salvaguardia della dimensione nazionale del CCNL contro ogni ipotesi di regionalizzazione del sistema di istruzione e della ricerca e la riconduzione al CCNL di tutte le materie di natura contrattuale, sino ad un complessivo piano di assunzione e la stabilizzazione del precariato contro l’uso abusivo di successivi contratti e rapporti di lavoro a termine. Anteprima24.it - Cgil, sciopera la scuola. E in piazza anche lavoratori Cosmopol Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn fine ottobre di scioperi per lairpina che, sulla scorta della manifestazione nazionali della FLC ( Federazionedella conoscenza), è pronta a scendere inil 31 ottobre per chiedere, in primis, il rinnovo del CCNL 2022-24 con risorse adeguate a mantenere il potere d’acquisto delle retribuzioni rispetto all’inflazione del triennio 2022-2024, la salvaguardia della dimensione nazionale del CCNL contro ogni ipotesi di regionalizzazione del sistema di istruzione e della ricerca e la riconduzione al CCNL di tutte le materie di natura contrattuale, sino ad un complessivo piano di assunzione e la stabilizzazione del precariato contro l’uso abusivo di successivi contratti e rapporti di lavoro a termine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Automotive - salari - salute - diritti e occupazione : la Cgil Salerno scende in piazza - Venerdì e sabato intensi per la Cgil di Salerno, impegnata nelle prime due manifestazioni d’autunno che sanciscono l’inizio di una stagione di lotte contro il governo Meloni e contro provvedimenti che "non vanno nella direzione di tutela rispetto ai diritti fondamentali dei lavoratori". . . La Camera. (Salernotoday.it)

Manovra - Cgil e Uil in piazza a Roma si preparano allo sciopero e avvertono il governo : “Inaccettabili tagli alla sanità - non ci fermeremo” - Sicuramente non resteremo fermi se le scelte non saranno condivise”. Anche il segretario Uil Pier Paolo Bombardieri avverte l’esecutivo: “Aspettiamo la manovra, verificheremo se il governo si vorrà confrontare con le parti sociali e se ci sarà la volontà di modificare qualche scelta. Ad attaccare, da Piazza del Popolo a Roma, è il segretario della Cgil Maurizio Landini, nel corso partecipando ... (Ilfattoquotidiano.it)

Cgil e Uil in piazza a Roma per i contratti e la sanitĂ - Una mobilitazione promossa per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, per un salario dignitoso, per lo sblocco dei fondi per il salario accessorio e il rifinanziamento dei fondi per la riqualificazione del personale, per un piano straordinario di assunzioni, per chiedere maggiori risorse per la sanitĂ pubblica e lo stop alle privatizzazioni, per rivendicare la stabilizzazione ... (Quotidiano.net)