Calcio a 5 serie A2. Russi, esordio amaro contro Fabrica di Roma (Di martedì 22 ottobre 2024) Inizia certamente in modo non felice il secondo campionato di serie A2 del Russi Calcio a 5. Dopo aver riposato al primo turno, i Falchetti cadono 5-1 a Fabrica di Roma, vicino Viterbo, dopo essere stati sotto anche 5-0, con il gol raccolto nel finale da Navarro con un gran sinistro ma su un campo al limite della praticabilità per la grande scivolosità del fondo. I ravennati iniziano bene, segnando dopo 30’’ ma la rete viene annullata per un fallo sulla rimessa. L’episodio chiave del primo tempo e, forse, dell’intera gara, arriva dopo 11’. Paciaroni, neo portiere del Russi, ben distintosi in precedenza, esce dall’area palla al piede ma serve inavvertitamente un avversario che calcia di prima intenzione, mano volontaria del portiere Romagnolo, quinto fallo, rosso diretto e 2’ di inferiorità numerica. Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie A2. Russi, esordio amaro contro Fabrica di Roma Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Inizia certamente in modo non felice il secondo campionato diA2 dela 5. Dopo aver riposato al primo turno, i Falchetti cadono 5-1 adi, vicino Viterbo, dopo essere stati sotto anche 5-0, con il gol raccolto nel finale da Navarro con un gran sinistro ma su un campo al limite della praticabilità per la grande scivolosità del fondo. I ravennati iniziano bene, segnando dopo 30’’ ma la rete viene annullata per un fallo sulla rimessa. L’episodio chiave del primo tempo e, forse, dell’intera gara, arriva dopo 11’. Paciaroni, neo portiere del, ben distintosi in precedenza, esce dall’area palla al piede ma serve inavvertitamente un avversario che calcia di prima intenzione, mano volontaria del portieregnolo, quinto fallo, rosso diretto e 2’ di inferiorità numerica.

