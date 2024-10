Gaeta.it - Britney Spears celebra l’amore per se stessa con un “self-wedding” dopo il divorzio

(Di martedì 22 ottobre 2024) torna al centro della cronaca, rompendo il silenziola fine del matrimonio con Sam Asghari. La popstar ha recentemente condiviso un video su Instagram che la ritrae in abito da sposa, dichiarando di essersi "sposata" con se. Questa rivelazione arriva in un momento di grande cambiamento per la cantante, che ha ritrovato una nuova serenitàaver concluso un lungo periodo di restrizioni legali con la sua "conservatorship" e aver affrontato un. La rinascita di, ora libera, è una testimonianza della sua resilienza e della voglia dire la propria indipendenza. La liberazione dalla "conservatorship" e ilda Sam Asghari Dal 2021,si è liberata da un lungo periodo di tutela legale che aveva limitato la sua libertà personale e patrimoniale.