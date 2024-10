Basket, Nba 2024/2025: come vederla, diretta tv e streaming (Di martedì 22 ottobre 2024) Tutte le informazioni per vedere in diretta tv e streaming la nuova stagione dell’Nba 2024/2025. È tutto pronto per il via della nuova edizione del campionato di pallacanestro più spettacolare che ci sia, con i giocatori più forti del mondo a sfidarsi a caccia della vittoria finale. Si riparte dopo il trionfo dei Boston Celtics della passata stagione, ma sono diverse le squadre che possono dire la propria e lottare fino all’ultimo decimo di secondo per il titolo. Uno spettacolo assolutamente da non perdere per un campionato lunghissimo e pieno di sorprese. In Italia, la piattaforma di riferimento per vedere l’Nba in tv rimane Sky Sport, che dispone anche di un canale dedicato e che fornisce anche lo streaming con Sky Go e Now Tv. Sempre in streaming è possibile anche abbonarsi direttamente alla piattaforma ufficiale, Nba League, scegliendo uno dei piani di abbonamento. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tutte le informazioni per vedere intv ela nuova stagione dell’Nba. È tutto pronto per il via della nuova edizione del campionato di pallacanestro più spettacolare che ci sia, con i giocatori più forti del mondo a sfidarsi a caccia della vittoria finale. Si riparte dopo il trionfo dei Boston Celtics della passata stagione, ma sono diverse le squadre che possono dire la propria e lottare fino all’ultimo decimo di secondo per il titolo. Uno spettacolo assolutamente da non perdere per un campionato lunghissimo e pieno di sorprese. In Italia, la piattaforma di riferimento per vedere l’Nba in tv rimane Sky Sport, che dispone anche di un canale dedicato e che fornisce anche locon Sky Go e Now Tv. Sempre inè possibile anche abbonarsimente alla piattaforma ufficiale, Nba League, scegliendo uno dei piani di abbonamento.

