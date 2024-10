Basket, Eurocup 2024/2025: Venezia torna a vincere, Amburgo ko 80-68 (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo tre sconfitte consecutive, l’Umana Reyer Venezia torna a vincere nella regular season dell’Eurocup 2024/2025. I ragazzi di coach Spahija hanno infatti battuto i tedeschi del Veolia Towers Amburgo, imponendosi con il punteggio di 80-68 davanti al pubblico amico del PalaTaliercio. Protagonista assoluto Rodney McGruder, che alla prima europea con la maglia dei lagunari mette a referto 28 punti che si aggiungono ai 14 di Aamir Simms e ai 10 di Amedeo Tessitori. RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO La cronaca – Il primo quarto si apre subito nel segno di McGruder, che alla prima in Europa con la maglia della Reyer mette a referto 10 punti in poco più di cinque minuti per il 17-11 in favore dei padroni di casa. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo tre sconfitte consecutive, l’Umana Reyernella regular season dell’. I ragazzi di coach Spahija hanno infatti battuto i tedeschi del Veolia Towers, imponendosi con il punteggio di 80-68 davanti al pubblico amico del PalaTaliercio. Protagonista assoluto Rodney McGruder, che alla prima europea con la maglia dei lagunari mette a referto 28 punti che si aggiungono ai 14 di Aamir Simms e ai 10 di Amedeo Tessitori. RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO La cronaca – Il primo quarto si apre subito nel segno di McGruder, che alla prima in Europa con la maglia della Reyer mette a referto 10 punti in poco più di cinque minuti per il 17-11 in favore dei padroni di casa.

Venezia-Atalanta : la Dea senza Kolasinac - ma dietro torna Djimsiti. Le possibili formazioni - Dea andata in laguna senza l’influenzato Kolasinac e senza gli infortunati Kossounou e Brescianini. All. Aggregati per la panchina due giovani della under 23, il difensore Del Lungo e il bomber serbo Vlahovic. Di Francesco. Sulle corsie esterne Bellanova e Zappacosta. Bergamo, 20 ottobre 2024 – L’Atalanta questo pomeriggio alle 15 sarà impegnata al Penzo sul campo del neopromosso Venezia. (Sport.quotidiano.net)

Il Moro torna a Venezia per la Veleziana - Dopo aver partecipato con ottimi risultati alla Barcolana a Trieste - ottavo su oltre 1750 barche e terzi di classe - il Moro di Venezia torna in laguna domenica 20 ottobre per partecipare alle due regate che segnano da anni l’autunno veneziano. In qualità di ambassador del Salone Nautico, sarà... (Veneziatoday.it)

Il Moro di Venezia torna a regatare in laguna : doppio impegno per il leggendario veliero - Quest’anno a bordo parteciperà un team di otto velisti storici, alcuni dei quali avevano già partecipato a quella memorabile edizione. La seconda competizione, la Venice Hospitality Challenge, avrà luogo nel pomeriggio. Grazie alla presenza di equipaggi storici e alla partecipazione di un pubblico affezionato, l’eco di queste regate raggiunge anche i turisti. (Gaeta.it)