(Adnkronos) – Baby Gang assolto in Appello perché "le modalità della Rapina appaiono assai più simili ad analoghi episodi verificatisi nell'ambito del piccolo spaccio che non ad una stravagante impresa di un ricco rapper disturbato". E' con queste motivazioni che i giudici della corte d'Appello di Milano, terza sezione, annullando la sentenza di primo grado, L'articolo Baby Gang assolto in Appello: "Rapina non è impresa da ricco rapper disturbato" proviene da Webmagazine24.

L’indagine su Baby Gang si concentrò sulla “stravagante impresa di un ricco rapper disturbato”. Ecco perché è stato assolto - Milano, 22 ottobre 2024 – L’indagine si è concentrata sulla "stravagante impresa di un ricco rapper disturbato" e non sulle possibile piste legate al piccolo spaccio. E per questo si è arrivati all’assoluzione di Baby Gang. Nel processo sono cadute alcune aggravanti e sono state riconosciute le attenuanti generiche per tutti, anche equivalenti alle aggravanti. (Ilgiorno.it)

