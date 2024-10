Australia, a Darwin arriva il veliero Vespucci (Di martedì 22 ottobre 2024) Il leggendario veliero “Vespucci” della Marina Militare italiana approda a Darwin, in Australia, tappa del suo lungo tour mondiale. E con lui il Villaggio Italia. Una sala conferenze da 450 posti, un’esposizione multimediale, talk, conferenze e mostre per un’esperienza immersiva nel Made in Italy attraverso le eccellenze del Paese. Questo è il Villaggio Italia, l’expo itinerante che apre i battenti a Darwin, dove ha appena attraccato l'”Amerigo Vespucci” nell’ambito della 24ªa tappa del suo tour mondiale. L’iniziativa, fortemente voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto, unisce la tradizionale attività di addestramento degli allievi ufficiali della Marina Militare e la promozione dell’Italia nel mondo. Durante i tre giorni di apertura del Villaggio, vengono organizzati incontri, dibattiti e talk che spaziano dalla solidarietà alla ricerca, passando per la cultura ed il cinema. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il leggendario” della Marina Militare italiana approda a, in, tappa del suo lungo tour mondiale. E con lui il Villaggio Italia. Una sala conferenze da 450 posti, un’esposizione multimediale, talk, conferenze e mostre per un’esperienza immersiva nel Made in Italy attraverso le eccellenze del Paese. Questo è il Villaggio Italia, l’expo itinerante che apre i battenti a, dove ha appena attraccato l'”Amerigo” nell’ambito della 24ªa tappa del suo tour mondiale. L’iniziativa, fortemente voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto, unisce la tradizionale attività di addestramento degli allievi ufficiali della Marina Militare e la promozione dell’Italia nel mondo. Durante i tre giorni di apertura del Villaggio, vengono organizzati incontri, dibattiti e talk che spaziano dalla solidarietà alla ricerca, passando per la cultura ed il cinema.

La Amerigo Vespucci arriva a Darwin - inaugurata tappa australiana e Villaggio Italia - Grande successo per la nave scuola della Marina Militare Italiana, Amerigo Vespucci, approdata per la prima volta nella storia a Darwin, in Australia. Dopo 35. Ad accompagnare la nave, lo ‘Spirito di Stella’, il primo catamarano completamente accessibile impegnato nel tour mondiale nell'ambito del Progetto "WoW" - Wheels on Waves - Ruote sulle Onde - Around the World 2023-2025. (Tg24.sky.it)

Inaugurato Villaggio Italia a Darwin - made in Italy in Australia - Da oggi, e fino a lunedì prossimo, sarà possibile accedere gratuitamente alla struttura per poter partecipare a talk e conferenze ma anche a proiezioni cinematografiche e mostre immersive sul Made in Italy. L'accoglienza che stiamo ricevendo dimostra che siamo un grande popolo e un grande Paese, però non possiamo fermarci qui, dobbiamo tutti fare la nostra parte". (Quotidiano.net)

Vespucci in Australia per la prima volta : la più bella del mondo a Darwin - Per qualche giorno le due imbarcazioni resteranno in porto a Darwin, in concomitanza con l’apertura del Villaggio Italia, ma presto molleranno gli ormeggi per rimettersi in mare e fare rotta verso casa. Noi intersechiamo le rotte del Vespucci con un messaggio molto importante: questo è il giro del mondo di tante persone con disabilità, soprattutto militari che sono rimasti disabili in servizio, ... (Corrieretoscano.it)