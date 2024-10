Gaeta.it - Approvato il nuovo Codice della strada: novità significative sulla guida e sanzioni

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il Codice della strada ha completato il suo iter legislativo in Senato senza modifiche rispetto al testo già approvato dalla Camera. Con l'approvazione finale in aula, il documento si trasformerà ufficialmente in legge, dando il via a una serie di riforme importanti. Il Ministero delle Infrastrutture, per voce del Ministro Matteo Salvini, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto. Misure restrittive contro la guida in stato di ebbrezza Il nuovo codice introduce misure più severe per coloro che guidano in stato di ebbrezza. La legge prevede sanzioni differenziate in base al tasso alcolemico riscontrato. Se il valore è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, si configura un illecito amministrativo, punito con una multa che varia da 573 a 2.170 euro. Inoltre, si applica una sospensione della patente da 3 a 6 mesi.