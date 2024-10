Ai&vr Festival, Oungre (A2A) “l’intelligenza artificiale creerà opportunità di lavoro” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – La nuova economia digitale passa attraverso le sfide dell'intelligenza artificiale generativa e della realtà virtuale: una rivoluzione non solo tecnologica ma sociale. Questi i temi al centro dell'AI&VR Festival Multiverse World, al Museo del Cinema di Torino. "L'intelligenza artificiale può generare grandi opportunità di business e anche, ne siamo convinti, nuove opportunità di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – La nuova economia digitale passa attraverso le sfide dell'intelligenzagenerativa e della realtà virtuale: una rivoluzione non solo tecnologica ma sociale. Questi i temi al centro dell'AI&VRMultiverse World, al Museo del Cinema di Torino. "L'intelligenzapuò generare grandidi business e anche, ne siamo convinti, nuovedi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torino promuove il futuro : al Museo del Cinema apertura del Festival sull’Intelligenza Artificiale - Rodomonti ha sottolineato come l’innovazione nel settore culturale non si limiti a seguire mode passeggere, ma rappresenti una sperimentazione attiva che coinvolge il pubblico in modi inediti. Ogni innovazione porta con sé responsabilità e sfide etiche che richiedono un’attenta riflessione. Secondo Mattei, è essenziale trovare un equilibrio tra innovazione e tradizione, accogliendo le nuove ... (Gaeta.it)

Festival delle regioni : passaggio di consegne tra Puglia e Veneto e monologo su intelligenza artificiale - La sua performance ha scatenato un dibattito vivo tra i partecipanti, invitando a riflettere sull’evoluzione del concetto di creatività nell’era digitale. La Puglia, famosa per le sue tradizioni, la gastronomia e i monumenti storici, ha presentato una propria visione di sviluppo culturale e sociale, segnalando l’importanza di eventi come il Festival delle Regioni. (Gaeta.it)

StatisticAll - Brentari : “Europa e Intelligenza artificiale protagoniste del festival” - "Ogni anno al festival viene sempre più gente e cresce l'interesse" ha dichiarato Eugenio Brentari, coordinatore di StatisticAll. Un evento unico al mondo per l’offerta innovativa e attuale delle sue proposte e per il suo linguaggio contemporaneo e accessibile a tutti. Il festival della statistica e della demografia si è tenuto anche quest'anno a Treviso. (Sbircialanotizia.it)