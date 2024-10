Ai&vr Festival, Ferrieri (pres. ANGI) “Il Governo investa in AI e realtà virtuale, anche per sostenere il settore” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – La nuova economia digitale passa attraverso le sfide dell'intelligenza artificiale generativa e della realtà virtuale: una rivoluzione non solo tecnologica ma sociale. Questi i temi al centro dell'AI&VR FESTIVAL Multiverse World, al Museo del Cinema di Torino. "Un evento che rappresenta un punto di partenza per il nostro lavoro legato a AI e Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – La nuova economia digitale passa attraverso le sfide dell'intelligenza artificiale generativa e della: una rivoluzione non solo tecnologica ma sociale. Questi i temi al centro dell'AI&VR FESTIVAL Multiverse World, al Museo del Cinema di Torino. "Un evento che rapenta un punto di partenza per il nostro lavoro legato a AI e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ai&vr Festival - Ferrieri (pres. ANGI) “Il Governo investa in AI e realtà virtuale - anche per sostenere il settore” - La nuova economia digitale passa attraverso le sfide dell'intelligenza artificiale generativa e della realtà virtuale: una rivoluzione non solo tecnologica ma sociale. Questi i temi al centro dell'AI&VR FESTIVAL Multiverse World, al Museo del Cinema di Torino. "Un evento che rappresenta un punto di partenza per il nostro lavoro legato a AI e virtual reality […]. (Sbircialanotizia.it)

Ai&vr Festival - Ferrieri (pres. ANGI) “Il Governo investa in AI e realtà virtuale - anche per sostenere il settore” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3 Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch Tifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivolta Paramount+ mette le Tartarughe ... (Webmagazine24.it)

Ai&vr Festival - Ferrieri (pres. ANGI) “Il Governo investa in AI e realtà virtuale - anche per sostenere il settore” - (Adnkronos) – La nuova economia digitale passa attraverso le sfide dell'intelligenza artificiale generativa e della realtà virtuale: una rivoluzione non solo tecnologica ma sociale. "Un evento che rappresenta un punto di partenza per il nostro lavoro legato a AI e […]. Questi i temi al centro dell'AI&VR FESTIVAL Multiverse World, al Museo del Cinema di Torino. (Periodicodaily.com)