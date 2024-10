Ai domiciliari in comunità a Novara, fugge: i carabinieri lo trovano nei boschi di Suisio in tenda da campeggio (Di martedì 22 ottobre 2024) Suisio. Scomparso era scomparso, ma da una comunità di Novara, all’interno della quale stava scontando gli arresti domiciliari per maltrattamenti. L’annuncio con tanto di foto di F.C., 46 anni, originario di Villa d’Adda, è rimbalzato sui social, dove le persone sono solite condividere appelli per facilitare le ricerche di chi ha fatto perdere le proprie tracce. Nell’avviso si specificava il giorno dell’ultimo avvistamento (domenica 20 ottobre), il luogo (Calusco d’Adda), l’abbigliamento (“abiti scuri con zainetto e tenda da campeggio”) e pure il carattere del 46enne (descritto come “buono e sensibile”). Evaso dalla comunità venerdì 18 ottobre, F.C. è stato rintracciato martedì pomeriggio intorno alle 14.30 proprio dai carabinieri della stazione di Calusco, che lo hanno trovato accampato in tenda nei boschi della vicina Suisio. Bergamonews.it - Ai domiciliari in comunità a Novara, fugge: i carabinieri lo trovano nei boschi di Suisio in tenda da campeggio Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 22 ottobre 2024). Scomparso era scomparso, ma da unadi, all’interno della quale stava scontando gli arrestiper maltrattamenti. L’annuncio con tanto di foto di F.C., 46 anni, originario di Villa d’Adda, è rimbalzato sui social, dove le persone sono solite condividere appelli per facilitare le ricerche di chi ha fatto perdere le proprie tracce. Nell’avviso si specificava il giorno dell’ultimo avvistamento (domenica 20 ottobre), il luogo (Calusco d’Adda), l’abbigliamento (“abiti scuri con zainetto eda”) e pure il carattere del 46enne (descritto come “buono e sensibile”). Evaso dallavenerdì 18 ottobre, F.C. è stato rintracciato martedì pomeriggio intorno alle 14.30 proprio daidella stazione di Calusco, che lo hanno trovato accampato inneidella vicina

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genova - sacerdote accusato di pedofilia va ai domiciliari in una comunità terapeutica per farsi curare - Ha ottenuto la custodia cautelare in una comunità terapeutica ecclesiastica che si occupa del recupe . Dopo oltre un mese in carcere, padre Andrea Melis, il sacerdote appartenente all’ordine degli Scolopi arrestato con l’accusa di violenza sessuale su un dodicenne, ha ottenuto gli arresti domiciliari. (Ilgiornaleditalia.it)