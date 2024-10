Aggressione premeditata a Crispano: uomo pedina la ex moglie e aggredisce il nuovo compagno (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza ha scosso la comunità di Crispano, un comune situato nella provincia di Napoli, dove un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri. L’Aggressione è avvenuta nel pomeriggio e ha coinvolto la sua ex moglie e il nuovo compagno di quest’ultima. Il motivo alla base di tale violenza sembra essere legato alla separazione e al sospetto di un nuovo rapporto da parte della donna. Accusato di atti persecutori, lesioni personali e maltrattamenti, l’uomo è ora in custodia cautelare, mentre il fratello, anch’egli coinvolto nell’episodio, è stato denunciato. La separazione e il sospetto di un nuovo amore Circa sei mesi fa, la vittima, una donna di 43 anni, e il suo ex marito si erano separati. Gaeta.it - Aggressione premeditata a Crispano: uomo pedina la ex moglie e aggredisce il nuovo compagno Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza ha scosso la comunità di, un comune situato nella provincia di Napoli, dove undi 43 anni è stato arrestato dai carabinieri. L’è avvenuta nel pomeriggio e ha coinvolto la sua exe ildi quest’ultima. Il motivo alla base di tale violenza sembra essere legato alla separazione e al sospetto di unrapporto da parte della donna. Accusato di atti persecutori, lesioni personali e maltrattamenti, l’è ora in custodia cautelare, mentre il fratello, anch’egli coinvolto nell’episodio, è stato denunciato. La separazione e il sospetto di unamore Circa sei mesi fa, la vittima, una donna di 43 anni, e il suo ex marito si erano separati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crispano - pedina l’ex col GPS e la sorprende con un altro uomo : scatta il pestaggio - A finire in manette un 43enne, bloccato a Crispano dai carabinieri. Una spedizione punitiva a cui ha partecipato anche il fratello. . Segue l’ex con il GPS installato sull’auto. Poi la sorprende insieme al nuovo compagno e li pesta a sangue. Crispano, pedina l’ex con un GPS e la sorprende con un altro uomo: entrambi pestati […] L'articolo Crispano, pedina l’ex col GPS e la sorprende con un ... (Teleclubitalia.it)

Crispano : arrestato un uomo per atti persecutori e violenza contro l’ex moglie e il nuovo compagno - Per controllarla, ha deciso di installare un dispositivo di localizzazione GPS sulla sua auto, consentendogli di pedinarla in modo costante e invadente. Di fronte a tale violenza, ha contattato immediatamente i carabinieri. Un’ossessione che sfocia nella violenza L’ossessione dell’uomo nei confronti della ex consorte è iniziata dopo la separazione, alimentata dalla paura che la donna potesse ... (Gaeta.it)