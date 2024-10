Agenti sportivi abusivi, la giungla è servita: cortocircuito nel regolamento, impossibile sanzionarli (Di martedì 22 ottobre 2024) Fare pulizia nella giungla dei procuratori sportivi, mettere un freno ai tanti intermediari e faccendieri di ogni tipo che si inseriscono senza alcun titolo nelle trattative. Più facile a dirsi che a farsi. Le norme del pallone non aiutano e quelle poche che ci sono a volte non si riescono nemmeno ad applicare. Come nel caso della cosiddetta annotazione, il provvedimento a carico degli abusivi: prevista da anni, mai applicata per un cortocircuito interpretativo e adesso pure espunta dal regolamento, in attesa di un intervento del governo. Ilfattoquotidiano.it - Agenti sportivi abusivi, la giungla è servita: cortocircuito nel regolamento, impossibile sanzionarli Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Fare pulizia nelladei procuratori, mettere un freno ai tanti intermediari e faccendieri di ogni tipo che si inseriscono senza alcun titolo nelle trattative. Più facile a dirsi che a farsi. Le norme del pallone non aiutano e quelle poche che ci sono a volte non si riescono nemmeno ad applicare. Come nel caso della cosiddetta annotazione, il provvedimento a carico degli: prevista da anni, mai applicata per uninterpretativo e adesso pure espunta dal, in attesa di un intervento del governo.

