Varie novità dal Consiglio dei ministri: nuove norme sui migranti e l'elenco dei Paesi sicuri (Di lunedì 21 ottobre 2024)

Il recente incontro del Consiglio dei ministri ha portato all'approvazione di un decreto legge che introduce significative modifiche nella gestione dei migranti, con particolare attenzione all'individuazione dei Paesi considerati sicuri per i rimpatri. Questa iniziativa, secondo fonti governative, segna un cambiamento nella normativa, poiché per la prima volta questa indicazione acquisirà un valore di norma primaria, superando il precedente sistematico aggiornamento annuale dell'elenco da parte del ministro degli Esteri in coordinamento con gli altri ministeri competenti.

nuove disposizioni sulla classificazione dei Paesi sicuri

Il nuovo decreto legge intende sistematizzare e rendere più chiara la procedura per la creazione dell'elenco dei Paesi sicuri da cui è possibile rimpatriare i migranti.

