Umbria bomba carta nell' androne di un palazzo e auto danneggiate

Bomba carta nell'androne di un palazzo e auto danneggiate - cresce la paura a Ferro di Cavallo - Auto danneggiate, fogli gialli sparsi per piazzali e vie, ordigni artigianali davanti ai portoni dei palazzi o sotto le macchine. . . Ferro di Cavallo si risveglia sotto assedio all’improvviso a causa di una banda (di ragazzini? di vandali?) che non ha lasciato tranquilli i residenti nell’ultimo fine. (Perugiatoday.it)

Fiamme in autofficina a Ponte Milvio. Danneggiate due auto - Sono stati i vigili del fuoco a evitare che le fiamme, iniziate dall'interno dell'officina di via Fiano 14, si propagassero ad altre vetture. . . Avrebbe potuto avere conseguenze piĂą gravi l'incendio che, nella notte tra sabato e domenica, ha interessato un'autofficina di Ponte Milvio. . Â L'allarme. (Romatoday.it)

Sette auto danneggiate a Napoli : colpo di raptus di un clochard in via San Tommaso d’Aquino - La necessità di un approccio integrato che unisca interventi sociali e sicurezza pubblica appare cruciale per evitare che simili episodi possano ripetersi in futuro, danneggiando non solo le automobili ma anche il tessuto sociale e la vivibilità delle città . Le autorità locali, colpite da questo evento, potrebbero essere spinte a rivedere le misure attuate per affrontare il fenomeno del degrado ... (Gaeta.it)