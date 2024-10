Udinese nel mirino di un miliardario russo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nuove indiscrezioni sulla possibile cessione dell'Udinese da parte della Famiglia Pozzo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe in atto una trattativa con Sergey Lomakin, 51 anni. Un magnate russo, con passaporto di Cipro, che vanta un patrimonio personale di 1,7 miliardi di Udinetoday.it - Udinese nel mirino di un miliardario russo Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nuove indiscrezioni sulla possibile cessione dell'da parte della Famiglia Pozzo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe in atto una trattativa con Sergey Lomakin, 51 anni. Un magnate, con passaporto di Cipro, che vanta un patrimonio personale di 1,7 miliardi di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Bijol nel mirino del Napoli : Manna sul centrale dell’Udinese - La Gazzetta dello Sport – Bijol nel mirino del Napoli: Manna sul centrale dell’Udinese L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su un possibile innesto … L'articolo Bijol nel mirino del Napoli: Manna sul centrale dell’Udinese proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Lazio : Baroni mette nel mirino l’Udinese - Castrovilli in gruppo - La Lazio si avvicina a grande velocità al prossimo impegno di campionato contro l’Udinese. Qualche dubbio di formazione per il tecnico dei capitolini che ha ancora qualche nodo da sciogliere riguardo la formazione: il primo riguarda la cabina di regia, dove Rovella potrebbe lasciare il posto a Vecino, mentre in difesa Patric si giocherà una maglia da titolare con Casale al fianco di Romagnoli. (Sportface.it)

L’Atalanta mette nel mirino Lazar Samardzic : possibile accordo con l’Udinese a 22 milioni - . Bergamo, 16 agosto 2024 – L’Atalanta ha messo nel mirino Lazar Samardzic, gioiello in uscita dall’Udinese. Classe 2002, da tre stagioni in serie A con 92 presenze e 13 gol, Samardzic nell’ultima annata ha collezionato 34 presenze e 6 gol: lo voleva il Napoli, ma ora su di lui è improvvisamente piombata l’Atalanta. (Sport.quotidiano.net)