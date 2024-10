Sposa un imprenditore 90enne e prosciuga il patrimonio milionario: 60enne a processo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Secondo l'accusa, la donna avrebbe imbottito il 90enne di psicofarmaci per renderlo incapace di intendere e di volere. Quando l'uomo si rende conto che è rimasto al verde, l'ha denunciata. Fanpage.it - Sposa un imprenditore 90enne e prosciuga il patrimonio milionario: 60enne a processo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Secondo l'accusa, la donna avrebbe imbottito ildi psicofarmaci per renderlo incapace di intendere e di volere. Quando l'uomo si rende conto che è rimasto al verde, l'ha denunciata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sposa un imprenditore 90enne e prosciuga il patrimonio milionario: 60enne a processo - Secondo l'accusa, la donna avrebbe imbottito il 90enne di psicofarmaci per renderlo incapace di intendere e di volere ... (fanpage.it)

Roma, a 60 anni sposa un imprenditore 90enne e gli porta via il patrimonio da 30 milioni: a processo per violenza privata - Cristina Mattiuz avrebbe imbottito il 90enne Angelo Treglia di psicofarmaci facendogli firmare polizze milionarie e una procura per operare sui suoi conti correnti. Dopo la morte dell'immobiliarista, ... (roma.corriere.it)

Mazara del Vallo: condizioni stabili per la turista soccorsa in crociera al largo della costa - La turista 90enne di Teramo, soccorsa mentre era in crociera al largo di Mazara del Vallo, si trova attualmente ... (tp24.it)