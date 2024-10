Skin care d’Autunno: ecco tutti i prodotti per una pelle perfetta (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’estate è alle spalle ormai, è ora della Skin care d’Autunno: una beauty routine specifica per rispondere alle esigenze d’idratazione profonda della nostra pelle, agendo al contempo da efficace anti age. Nuovi prodotti, nuove formulazioni, specifici passaggi di detersione: dobbiamo occuparci della nostra cute, pulendola a fondo, esfoliandola dalle cellule morte, uniformandola e infondendole tutto il nutrimento di cui necessita dopo l’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti, al vento, alla salsedine. Ogni dettaglio va scelto con cura, osservando prima il viso e regalandogli tutto il comfort di cui necessita per poter affrontare poi il freddo dell’inverno in piena salute. Solo così lo preserveremo da un invecchiamento precoce e ci assicureremo un incarnato di porcellana a lungo. Donnaup.it - Skin care d’Autunno: ecco tutti i prodotti per una pelle perfetta Leggi tutta la notizia su Donnaup.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’estate è alle spalle ormai, è ora della: una beauty routine specifica per rispondere alle esigenze d’idratazione profonda della nostra, agendo al contempo da efficace anti age. Nuovi, nuove formulazioni, specifici passaggi di detersione: dobbiamo occuparci della nostra cute, pulendola a fondo, esfoliandola dalle cellule morte, uniformandola e infondendole tutto il nutrimento di cui necessita dopo l’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti, al vento, alla salsedine. Ogni dettaglio va scelto con cura, osservando prima il viso e regalandogli tutto il comfort di cui necessita per poter affrontare poi il freddo dell’inverno in piena salute. Solo così lo preserveremo da un invecchiamento precoce e ci assicureremo un incarnato di porcellana a lungo.

