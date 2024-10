Selvaggia Roma mamma, è nata la prima figlia con Luca Teti: “14 ore di travaglio, sono felice di Luce” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Selvaggia Roma è diventata mamma. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha accolto in famiglia la prima figlia con il compagno Luca Teti. L'annuncio con alcune stories su Instagram. Fanpage.it - Selvaggia Roma mamma, è nata la prima figlia con Luca Teti: “14 ore di travaglio, sono felice di Luce” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)è diventata. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha accolto in famiglia lacon il compagno. L'annuncio con alcune stories su Instagram.

Selvaggia Roma è diventata mamma - il dolce nome scelto per la piccola - Grazie a tutti i nostri amici che hanno condiviso con noi gioie e dolori e ci sono rimasti sempre accanto”. A distanza di un anno e mezzo con grande felicità vi racconto un sogno che è diventato realtà. Il neo papà ha voluto fare anche una dedica all’ex gieffina per la forza con cui ha affrontato quest’importante evento: “Selvaggia Roma sei stata fortissima. (Dilei.it)

Gf Vip - Selvaggia Roma è diventata mamma : “Dopo 14 ore di travaglio interminabili è venuta al mondo la nostra Luce!” - Poco dopo, ha accolto tra le sue braccia il frutto dell’amore con il calciatore Luca Teti, che è già padre di Leo, avuto da una precedente relazione. Ti amo da morire, grazie per avermi regalato questa gioia enorme. L’ex concorrente di Temptation Island (a cui ha partecipato nel 2017 insieme all’allora fidanzato Francesco Chiofalo) lo scorso 12 aprile ha annunciato di essere in dolce attesa. (Isaechia.it)

