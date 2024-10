Ilrestodelcarlino.it - Seccardini: "Peccato,. Ma c’è poco da rimproverare ai miei"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Questa la disamina post partita del tecnico dell’Atletico, mister Simone: "C’è grande rammarico, perché perdere una partita così lascia l’amaro in bocca, considerato che il loro gol è venuto su una palla inattiva che secondo me si poteva gestire meglio. Da domani analizzeremo bene il tutto, anche se credo che in definitiva ci siadaairagazzi. Più in generale, di cose da valutare ce ne sarebbero parecchie, riguardo a questa partita, magari ci vorrebbe un moviolone. Nel complesso, però, è stata una partita di quelle proprio toste. Quanto al risultato, alla fin dei conti possiamo dire che è giusto, per la semplice ragione che loro hanno fatto gol e noi no.