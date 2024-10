Roma Inter: Juric limita i danni grazie a Svilar, ma se lui è sempre il migliore qualcosa non funziona. Zalewski malissimo, eppure sembrava vivo… (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, il migliore e il peggiore contro l’Inter: Svilar tiene in piedi i giallorossi, ma se il migliore è sempre lui Zalewski, che errore! La Roma perde in casa con l’Inter di misura, dimostra carattere ma commette un errore che porta Lautaro a firmare la rete che vale l’Intera posta. Chi sono stati i migliori Calcionews24.com - Roma Inter: Juric limita i danni grazie a Svilar, ma se lui è sempre il migliore qualcosa non funziona. Zalewski malissimo, eppure sembrava vivo… Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 21 ottobre 2024), ile il peggiore contro l’tiene in piedi i giallorossi, ma se illui, che errore! Laperde in casa con l’di misura, dimostra carattere ma commette un errore che porta Lautaro a firmare la rete che vale l’a posta. Chi sono stati i migliori

Roma-Inter 0-1 : Zalewski errore imperdonabile - Svilar il migliore - Senza creare molto i giallorossi restano. . . . La squadra di Juric dopo i primi 15 minuti, in concomitanza con il riempimento della Curva Sud, fuori per protesta contro i Friedkin) prende le misure ai nerazzurri imbrigliando il gioco di Inzaghi. La Roma perde per uno a zero contro l'Inter all'Olimpico. (Romatoday.it)

