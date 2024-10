Gaeta.it - Roma in crisi: i Friedkin intervengono dopo risultati deludenti e tensioni con la tifoseria

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione in casasi fa sempre più complicata.una serie dinegativi, tra cui la sconfitta contro l’Inter e il pareggio a Monza, la squadra ha subito un’ulteriore battuta d’arresto nella competizione europea contro l’Elfsborg. Il clima di tensione che si respira tra il club e i tifosi preoccupa non poco i proprietari americani, Dan e Ryan, che sembrano pronti a intervenire per gestire quella che viene considerata una “nuova” all’interno del club. Un clima teso e il deterioramento deiLasi trova ad affrontare un grave momento di difficoltà e i recentiin campo amplificano le preoccupazioni della dirigenza. Le sconfitte pesano non solo sul morale della squadra, ma anche sulla percezione che i tifosi hanno della proprietà.