Roma, i Friedkin studiano il ribaltone: nuovo ceo, ritorno di De Rossi e ammissione dell’errore (Adn Kronos) (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’Adn Kronos con Fabio Insenga fa sapere che il ribaltone in casa Roma non è solo un’idea accarezzata dai Friedkin. Anzi la proprietà americana della Roma sta preparando un piano per cercare di risollevare la situazione, sia da un punto di vista economico (prendere un terzo allenatore sarebbe un suicidio finanziario), sia da un punto di vista tecnico e ambientale con i tifosi della Roma fin qui infuriati praticamente per ogni mossa degli americani. I Friedkin vogliono riconquistare il popolo Romanista Scrive Insenga su Adn Kronos: I risultati, la sconfitta in casa con l’Inter si aggiunge al pareggio di Monza e alla sconfitta in Europa League con l’Elfsborg, e il clima che continua a essere teso nel rapporto con la città e con la tifoseria della Roma preoccupano Dan e Ryan Friedkin. Ilnapolista.it - Roma, i Friedkin studiano il ribaltone: nuovo ceo, ritorno di De Rossi e ammissione dell’errore (Adn Kronos) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’Adncon Fabio Insenga fa sapere che ilin casanon è solo un’idea accarezzata dai. Anzi la proprietà americana dellasta preparando un piano per cercare di risollevare la situazione, sia da un punto di vista economico (prendere un terzo allenatore sarebbe un suicidio finanziario), sia da un punto di vista tecnico e ambientale con i tifosi dellafin qui infuriati praticamente per ogni mossa degli americani. Ivogliono riconquistare il popolonista Scrive Insenga su Adn: I risultati, la sconfitta in casa con l’Inter si aggiunge al pareggio di Monza e alla sconfitta in Europa League con l’Elfsborg, e il clima che continua a essere teso nel rapporto con la città e con la tifoseria dellapreoccupano Dan e Ryan

