Quattro arrestati per aggressione a personale veterinario dopo la morte di un cane randagio a Napoli

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Un episodio violento ha scosso Napoli questa mattina, portando all'arresto di quattro individui accusati di aggressione ai danni di personale sanitario e di interruzione di pubblico servizio. L'azione si è verificata in seguito alla morte di un cane randagio, che era in cura presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'ospedale universitario Federico II. L'incidente ha sollevato preoccupazioni riguardanti la sicurezza del personale sanitario e l'emergenza legata al benessere degli animali in città. I dettagli dell'incidente Il grave episodio ha avuto luogo all'interno dell'ospedale, dove il personale stava cercando di salvare un cane randagio. Dopo la morte dell'animale, un gruppo di persone ha aggredito il medico veterinario e un borsista di ricerca, a quanto pare per esprimere la loro frustrazione per l'accaduto.