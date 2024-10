Ilgiorno.it - Pubblica bandiera nazista accanto a quella di Israele: bufera su consigliere comunale di Brescia

(Di lunedì 21 ottobre 2024)– Hato sul proprio profilo Facebook l'immagine di unadella Germaniaaffiancata adi, mettendo le due bandiere in sintonia. Poi dopo qualche ora ha rimosso il post, ma ormai la polemica era scoppiata. Protagonista ildi maggioranza aIyas Ashkar, palestinese, eletto nella lista civica della sindaca Laura Castelletti. Dura la reazione del senatore di Fratelli d'Italia, ed ex ministro degli Esteri, Giulio Terzi di Santagata. "Da senatore eletto ami riservo di sottoporre questi contenuti social alla commissione Segre" annuncia Terzi che prosegue: "Indigna che un eletto dalla cittadinanza e che siede in Consigliocompia questo tipo di propaganda all'odio con violenti immagini e vìoli quei criteri stilati dall'Ihra, peraltro recentemente sottoscritta dal Consigliodi".