Lanazione.it - Prato, inchiesta sulla corruzione: torna libero Turini. “E’ stata un’esperienza dolorosa”

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – Sergio, ex tenente colonnello dei carabinieri, èto finalmente, dopo cinque mesi di arresti, di cui 25 giorni passati in carcere. Il carabiniere è stato arrestato lo scorso 30 maggio con l’accusa diper aver, secondo l’ipotesi accusatoria, fatto e ricevuto favori a imprenditori, sia italiani che cinesi. Insieme a lui sono finiti nei guai, l’imprenditore Riccardo Matteini Bresci, e l’investigatore privato di Torino Roberto Moretti. Bresci e Moretti sonoti liberi una decina di giorni fa quando la Dda di Firenze, che ha seguito le indagini, ha chiesto il processo per tutti con rito immediato.