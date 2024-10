Ilgiorno.it - Po e Ticino, la piena è “controllata”: danni solo nei campi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Pavia, 21 ottobre 2024 – Le abbondanti precipitazioni di questi giorni hanno fatto crescere il Po di cinque metri in due giorni. Ancora ieri per la provincia di Pavia era rimasta l’allerta gialla della Protezione civile, primo livello di attenzione per rischio idrogeologico. Le abbondanti precipitazioni cadute negli ultimi giorni, come da previsioni, si sono attenuate nella notte e sono poi cessate in mattinata, mentre i livelli dele del Po sono cresciuti, rispettivamente, fino alla serata e al pomeriggio di sabato, per poi scendere senza aver fatto gravi. Una "ordinaria”, che ha fatto finire sott’acqua aree golenali e provocatonei, specie nelle risaie con la raccolta tardiva non ancora terminata, senza però mettere a rischio di esondazione centri abitati e le principali infrastrutture.