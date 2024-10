Picchiata e “segregata” per anni dal marito: arrestato un 43enne a Catania (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un uomo di 43 anni di Aci Catena è stato arrestato per minacce, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie trentenne, che da anni subiva violenze fisiche e psicologiche. Il giudice per le indagini preliminari di Catania ha disposto per l’uomo l’allontanamento immediato dalla casa familiare, considerata anche la presenza di due minori, e ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. L’ultimo episodio di violenza è avvenuto il 30 settembre, quando l’uomo ha aggredito la moglie dopo aver visto un video che lei aveva postato sui social, in cui documentava le ferite subite. Tornato a casa, l’uomo ha colpito la donna con calci e pugni, provocandole una tumefazione all’occhio destro, il tutto davanti alle loro figlie di 2 e 7 anni. Ilfattoquotidiano.it - Picchiata e “segregata” per anni dal marito: arrestato un 43enne a Catania Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un uomo di 43di Aci Catena è statoper minacce, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie trentenne, che dasubiva violenze fisiche e psicologiche. Il giudice per le indagini preliminari diha disposto per l’uomo l’allontanamento immediato dalla casa familiare, considerata anche la presenza di due minori, e ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. L’ultimo episodio di violenza è avvenuto il 30 settembre, quando l’uomo ha aggredito la moglie dopo aver visto un video che lei aveva postato sui social, in cui documentava le ferite subite. Tornato a casa, l’uomo ha colpito la donna con calci e pugni, provocandole una tumefazione all’occhio destro, il tutto davanti alle loro figlie di 2 e 7

