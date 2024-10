Perché ora i migranti dall’Albania potrebbero non essere più rimandati indietro (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Una lista che ha il valore di legge. Una norma primaria che il giudice dovrà obbligatoriamente prendere in considerazione nelle sue valutazioni. Il nuovo decreto appena approvato nel Consiglio dei ministri gioca la carta della legge nel braccio di ferro con i giudici. L’Esecutivo gioca la carta del potenziamento della norma italiana nel suo braccio di ferro con i giudici che invece - nelle loro ordinanze sull’esclusione del trattenimento dei migranti nel centro italiano in Albania - finora hanno fatto prevalere le ragioni del diritto comunitario. Quotidiano.net - Perché ora i migranti dall’Albania potrebbero non essere più rimandati indietro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Una lista che ha il valore di legge. Una norma primaria che il giudice dovrà obbligatoriamente prendere in considerazione nelle sue valutazioni. Il nuovo decreto appena approvato nel Consiglio dei ministri gioca la carta della legge nel braccio di ferro con i giudici. L’Esecutivo gioca la carta del potenziamento della norma italiana nel suo braccio di ferro con i giudici che invece - nelle loro ordinanze sull’esclusione del trattenimento deinel centro italiano in Albania - finora hanno fatto prevalere le ragioni del diritto comunitario.

