Olly: “Il mio album? Una pacca sulla spalla per dire che è sempre ‘Tutta vita’” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il 25 ottobre esce il nuovo disco e il giovane cantautore genovese si racconta, dallo stress della vita milanese al ritmo frenetico del mercato musicale al desiderio di comprare casa ed esibirsi nella sua città Sognando un'amaca sotto un baobab (come canta in 'Quei ricordi là') o una fuga in Bolivia ('I cantieri del Giappone'), Sbircialanotizia.it - Olly: “Il mio album? Una pacca sulla spalla per dire che è sempre ‘Tutta vita’” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il 25 ottobre esce il nuovo disco e il giovane cantautore genovese si racconta, dallo stress della vita milanese al ritmo frenetico del mercato musicale al desiderio di comprare casa ed esibirsi nella sua città Sognando un'amaca sotto un baobab (come canta in 'Quei ricordi là') o una fuga in Bolivia ('I cantieri del Giappone'),

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Olly - in pre-order il nuovo album Tutta vita - Olly è pronto a portare live il nuovo album Tutta vita durante il suo Lo rifarò, lo rifaremo tour, che partirà dal Fabrique di Milano il 2 e 3 dicembre (sold out). Il singolo ha debuttato in Top10 della classifica singoli FIMI/Gfk, alla posizione #6, ha conquistato la Top10 della classifica airplay radio generale e la Top3 di quella italiana. (Spettacolo.eu)

Olly - arriva l’album ‘Tutta vita’ : copertina e data d’uscita - Prodotto da JVLI, il progetto è un disco collettivo che parte dal cantautore per raccontare il “noi” che lo circonda, si allarga alla sua generazione e arriva a tutti. “Raga alla fine sono canzoni cioè posso descriverle quanto volete però ascoltatele e basta secondo me spaccano”, afferma Olly. Dopo il successo dei singoli Devastante e Per due come noi feat. (Funweek.it)