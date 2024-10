Oggi i funerali di Celeste Palmieri, a San Severo la fiaccolata per tutte le vittime di femminicidio (Di lunedì 21 ottobre 2024) San Severo abbraccia per l'ultima volta Celeste Palmieri, la 56enne uccisa a colpi di pistola dall'ex marito, nel parcheggio di un supermercato.I funerali della donna si terranno Oggi, alle 16, nella Parrocchia Immacolata. In concomitanza delle esequie, il sindaco Lidya Colangelo ha Foggiatoday.it - Oggi i funerali di Celeste Palmieri, a San Severo la fiaccolata per tutte le vittime di femminicidio Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sanabbraccia per l'ultima volta, la 56enne uccisa a colpi di pistola dall'ex marito, nel parcheggio di un supermercato.Idella donna si terranno, alle 16, nella Parrocchia Immacolata. In concomitanza delle esequie, il sindaco Lidya Colangelo ha

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oggi i funerali. I sindacati : : "Più sicurezza" - Il Comune di Rozzano ha proclamato il lutto cittadino e oggi, in segno di vicinanza alla famiglia della vittima, sugli edifici pubblici verranno esposte le bandiere a mezz’asta. Andrea Gianni . Mastrapasqua, infatti, lavorava con un contratto in somministrazione per il supermercato Carrefour aperto 24 ore su 24 in via Farini a Milano, ed è morto mentre rientrava a casa dopo il turno, la notte ... (Ilgiorno.it)

Oggi i funerali di Andrea Putzolu - morto in un incidente in moto a Maniago - La comunità di Vajont è in lutto per la scomparsa di Andrea Putzolu, morto domenica a seguito di un incidente stradale nella zona di Maniago. Il 57enne alle 15 ha perso il controllo della moto finendo fuori strada lungo la strada regionale 251 nei pressi del ponte Giulio. A seguito... (Pordenonetoday.it)

Foggia : i funerali dei tre giovanissimi morti sulla Potenza-Melfi Nello stadio Zaccheria - I tre ragazzi sono morti, in quel punto della strada Potenza-Melfi. Immagine tratta da Voce di Foggia. Morti domenica sera mentre, tifosi del Foggia, tornavano dalla trasferta di Potenza. . . Oggi nello stadio Pino Zaccheria i funerali. Diecimila persone presenti alle esequie. Erano a bordo della macchi guidata dal padre di uno di loro, sckntratasi con un’altra vettura. (Noinotizie.it)