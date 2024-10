Nuovi raid su Beirut, Israele bombarda le filiali della “banca di Hezbollah” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nuovi raid dell’Idf su Beirut nella notte. La maggior parte degli attacchi ha preso di mira le filiali della società finanziaria Al-Qard al-Hassan, bersaglio da diversi anni delle sanzioni economiche statunitensi e accusata da Tel Aviv di finanziare Hezbollah. L’esercito di Israele ha affermato che il gruppo libanese detiene centinaia di milioni di dollari nelle filiali dell’associazione, compresi fondi direttamente associati ad attività terroristiche da parte del braccio militare di Hezbollah, che utilizza il denaro per l’acquisto di armi e gli stipendi dei membri della sua ala militare. Al-Qard al-Hassan ha reso noto di aver adottato «tutte le procedure necessarie fin dall’inizio della guerra per salvaguardare i depositi e gli oggetti di valore», che «sono al sicuro». Lettera43.it - Nuovi raid su Beirut, Israele bombarda le filiali della “banca di Hezbollah” Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)dell’Idf sunella notte. La maggior parte degli attacchi ha preso di mira lesocietà finanziaria Al-Qard al-Hassan, bersaglio da diversi anni delle sanzioni economiche statunitensi e accusata da Tel Aviv di finanziare. L’esercito diha affermato che il gruppo libanese detiene centinaia di milioni di dollari nelledell’associazione, compresi fondi direttamente associati ad attività terroristiche da parte del braccio militare di, che utilizza il denaro per l’acquisto di armi e gli stipendi dei membrisua ala militare. Al-Qard al-Hassan ha reso noto di aver adottato «tutte le procedure necessarie fin dall’inizioguerra per salvaguardare i depositi e gli oggetti di valore», che «sono al sicuro».

