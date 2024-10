Ilnapolista.it - Nemmeno gli ex arbitri in tv capiscono il Var, perché non dovrebbe irritare la gente a casa? (Telegraph)

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La repulsa inglese per il Var è notoria. E anche la sua versione televisiva non passa indenne il giudizio della stampa. Non è un problema solo italiano. Ilse la prende per esempio con Mike Dean, famoso arbitro appena ritiratosi, e le sue analisi della moviola in tv. Lo definisce “irritante”. “È comprensibile – scrive il– che sia restio a criticare i suoi ex colleghi, ma limitarsi ad abbaiare un’opinione e poi cambiarla pochi secondi dopo non incoraggia la fiducia nella precisione decisionale della comunità arbitrale, ed è anche esasperante per i telespettatori”. Si riferisce al fallo in area di rigore su Curtis Jones del Liverpool alla fine del primo tempo della partita con il Chelsea, Dean inizialmente ha pensato che fosse un rigore e ha detto: “Ha toccato la palla ma ha completamente annientato Jones”.