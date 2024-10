Nella Stazione Chiaia della metro, la sfilata performance della collezione autunno/inverno 2024 di Roberta Bacarelli (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arte, architettura e moda: domani 22 ottobre, alle 17.30, la Stazione Chiaia della nuova Linea 6 della metropolitana di Napoli ospita la sfilata della collezione autunno/inverno 2024 di Roberta Bacarelli. Una location inedita e non convenzionale per un defilè, ma perfettamente in linea con il Napolitoday.it - Nella Stazione Chiaia della metro, la sfilata performance della collezione autunno/inverno 2024 di Roberta Bacarelli Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arte, architettura e moda: domani 22 ottobre, alle 17.30, lanuova Linea 6politana di Napoli ospita ladi. Una location inedita e non convenzionale per un defilè, ma perfettamente in linea con il

Sfilate in metropolitana - alla stazione di Chiaia si presenta la collezione autunno/inverno di Roberta Bacarelli - Tra i capi più interessanti della collezione, le gonne in paillettes pensate per il giorno si mescolano con pull in lana, creando look che sfidano le convenzioni, mentre gli abiti da sera sono ricoperti di scintillanti coralli Swarovski, portando in passerella un’allure fiabesca e raffinata. it. Arte, architettura e moda: domani 22 ottobre, alle 17. (Ildenaro.it)

La Stazione Chiaia di Napoli ospita la sfilata della collezione autunno/inverno 2024 di Roberta Bacarelli - Ultimo aggiornamento il 21 Ottobre 2024 da Sara Gatti Facebook WhatsApp Twitter . Con il patrocinio del Comune di Napoli e la collaborazione dell’Assessorato al Turismo e dell’ANM, l’evento si ricollega a un più ampio progetto di valorizzazione della cultura e dell’economia locale, in un periodo in cui la moda può giocare un ruolo fondamentale nella ripresa delle attività cittadine. (Gaeta.it)

Linea 6 - stazione di Chiaia “tra le sei più belle al mondo” nel 2024 - Il riconoscimento arriva dal Prix […]. Il riconoscimento alla stazione di Chiaia della Linea 6 di Napoli arriva dal Prix Versailles, premio mondiale di architettura e design viene assegnato annualmente presso la sede dell’Unesco a Parigi. La stazione Chiaia della Linea 6 della Metropolitana di Napoli è tra le sei più belle al mondo del 2024. (2anews.it)