Morto Gigi Rocca, ex calciatore di Inter e Piacenza, stroncato da un arresto cardiaco in campo: aveva 61 anni. Scomparso all'età di 61 anni Luigi Rocca, ex calciatore di Inter e Piacenza. Un arresto cardiaco mentre era sul campo non gli ha lasciato scampo.

Luigi Rocca - morto l’ex calciatore dell’Inter : malore durante una partita con gli amici - Leggi anche: Muore durante un incontro romantico con un ragazzo conosciuto su Tinder: aperta un’inchiesta Luigi Rocca è stato trasportato in elicottero all’ospedale Guglielmo da Saliceto, ma per lui purtroppo non c’era già più nulla da fare e i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. . La carriera di Luigi Rocca Luigi Rocca era nato a Coli. (Thesocialpost.it)

Piacenza - l'ex calciatore dell'Inter Gigi Rocca morto per malore improvviso - stroncato da un infarto a 61 anni - L'ex atleta è stato stroncato da un infarto durante una partitella tra amici proprio a Piacenza Choc a Piacenza dove l'ex calciatore Gigi Rocca è morto a 61 anni dopo un malore improvviso. L'ex atleta è stato stroncato da un infarto durante una partitella tra amici proprio a Piacenza. Si è ac . (Ilgiornaleditalia.it)

Morto Luigi Rocca - ex calciatore dell’Inter : fatale un malore in campo durante una partita tra amici - Soccorso con l'elicottero del 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Guglielmo da Saliceto, ma i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Rocca, nato a Coli, era cresciuto nelle giovanili dell'Inter. Originario della provincia di Piacenza, aveva fatto le giovanili nell'Inter, giocando - nella stagione 1981-82 - uno spezzone di partita in A (Bersellini lo fece ... (Ilgiorno.it)