Mistermovie.it - Mister Movie | Guida tv lunedì 21 ottobre 2024, i programmi e film stasera in tv

Cerchi un programma per questa sera? Abbiamo selezionato per te i migliori programmi e serie TV in onda sui principali canali. Dal biopic su Mike Bongiorno alla commedia italiana, fino al thriller d'azione, c'è qualcosa per tutti i gusti. Scopri cosa non perdere stasera in TV! Mike su Rai 1: un omaggio al grande conduttore italiano. Stasera su Rai 1 va in onda la miniserie dedicata a Mike Bongiorno, una figura iconica della televisione italiana. Attraverso flashback e interviste, il film ripercorre la vita e la carriera del celebre conduttore, dalla giovinezza al successo internazionale. Un'occasione unica per rivivere i momenti più emozionanti della sua carriera e scoprire aneddoti inediti sulla sua vita privata.