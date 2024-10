Tvplay.it - Milan, Fonseca rivela l’obiettivo di mercato per gennaio: tifosi in visibilio

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilattende la prossima gara di Champions League contro il Club Brugge, e nel frattempo isi interrogano sull’arrivo di un nuovo giocatore in attacco. Servono rinforzi a Paulo? È una domanda che si stanno ponendo in tanti, visto l’andamento incerto delin questa prima fase della stagione e i problemi legati agli infortuni. Ma se all’inizio si pensava soprattutto a qualcosa in più in difesa, adesso è soprattutto l’attacco a preoccupare. E così l’allenatore portoghese è stato chiamato a dire la sua,ndo quali sono gli obiettivi in vista deldel prossimo. Le parole diprima del Brugge. (LaPresse) TvPlay.itFin qui, il reparto avanzato rossonero si è per la verità mosso molto bene, al netto dell’infortunio patito a inizio campionato da Morata e delle critiche a Rafael Leao.