Stasera, lunedì 21 ottobre, va in onda su Rai 1 la prima delle due puntate della miniserie evento "Mike", un omaggio alla vita straordinaria di Mike Bongiorno che è e resterà sempre una delle figure più iconiche e influenti della televisione italiana. "Mike Bongiorno è morto in piedi, con me vicino": il racconto di Daniela Zuccoli

Mike : la Rai festeggia il centenario di Bongiorno - The post Mike: la Rai festeggia il centenario di Bongiorno appeared first on Davide Maggio. In un armonico alternarsi tra la cornice, costituita da un’intervista televisiva, e i diversi flashback che prendono il via dall’infanzia a New York, si arriverà all’incontro con Daniela Zuccoli, la ragazza che sposerà nel 1972 e che resterà al suo fianco fino all’ultimo giorno. (Davidemaggio.it)

Chi è Michele - il figlio maggiore di Mike Bongiorno - Più in generale lo sport e l’amore per le arti visive. La passione per la montagna e quella per la barca. Bongiorno junior è un produttore di documentari e si occupa anche della Fondazione dedicata a suo padre, con la quale porta avanti svariati progetti con la sua famiglia. Michele Bongiorno, chi è e cosa fa oggi il figlio più grande di Mike Bongiorno Michele Bongiorno è nato a Milano il 21 ... (Dilei.it)

Nicolò - chi è il figlio regista di Mike Bongiorno - Infine, Nicolò ha lavorato al documentario Songs of the Water Spirits (2020), che affronta gli effetti della globalizzazione e del cambiamento climatico nel Ladakh. Questo film ha ottenuto riconoscimenti in diversi festival internazionali, continuando a dimostrare la sua capacità di raccontare storie significative e attuali attraverso il cinema. (Dilei.it)