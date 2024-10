Mike, arriva stasera in tv la miniserie su Mike Bongiorno (Di lunedì 21 ottobre 2024) di Stefano Di Maria Andrà in onda questa sera 21 ottobre e domani, su Raiuno, la miniserie in due puntate Mike, che racconta il volto più intimo e segreto del più celebre presentatore italiano: il grande Mike Bongiorno. Diretta da Giuseppe Bonito (“L’arminauta”; “Figli”) e scritta da Salvatore De Mola (MÀKARI; IMMA TATARANNI-SOSTITUTO PROCURATORE), Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) di Stefano Di Maria Andrà in onda questa sera 21 ottobre e domani, su Raiuno, lain due puntate, che racconta il volto più intimo e segreto del più celebre presentatore italiano: il grande. Diretta da Giuseppe Bonito (“L’arminauta”; “Figli”) e scritta da Salvatore De Mola (MÀKARI; IMMA TATARANNI-SOSTITUTO PROCURATORE),

