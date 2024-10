Migranti, Piantedosi: “Stop ideologia di accoglienza indiscriminata” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Quanto portato alla luce dall’operazione della guardia di finanza, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, è l’ulteriore testimonianza che il traffico di esseri umani è una piaga di crescente diffusione che va contrastata senza indugi o sottovalutazioni”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, commentando l’operazione che ha consentito di assicurare alla giustizia Imolaoggi.it - Migranti, Piantedosi: “Stop ideologia di accoglienza indiscriminata” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Quanto portato alla luce dall’operazione della guardia di finanza, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, è l’ulteriore testimonianza che il traffico di esseri umani è una piaga di crescente diffusione che va contrastata senza indugi o sottovalutazioni”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo, commentando l’operazione che ha consentito di assicurare alla giustizia

