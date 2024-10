Lanazione.it - Meyer, il console si defila. Giani: "Ora il nuovo nome. Ma i russi amarono Firenze"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "Con estrema serenità, così come mi sono messo con piacere a disposizione per la candidatura, con lo stesso spirito, qualora fosse ritenuto utile, mi metto a disposizione per fare un passo indietro dal ruolo di consigliere del comitato di indirizzo del". Gli imbarazzi all’ospedalino si dissolvono in un fine settimana ed è lo stesso Francesco– giovane avvocato pisano già in passato membro dell’organismo indipendente di valutazione dei dirigenti della Regione e indicato nell’organismo di controllo dell’attività di ricerca dell’ospedale pediatrico con decreto dello scorso 3 ottobre – a sbrogliare la matassa con una nota in cui di fatto fa un passo indietro. La sua ’colpa’ è quella di ricoprire un ruolo a detta di molti troppo delicato in questa fase storica, ovvero quello dionorario russo.