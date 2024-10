Maxi evasione fiscale nel settore edile, in Bergamasca frode da oltre 35 milioni (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’OPERAZIONE. Scoperti 38 imprenditori edili che operavano senza partita iva, responsabili di un’evasione fiscale per oltre 35,3 milioni di euro e iva evasa per 2,7 milioni di euro. Ecodibergamo.it - Maxi evasione fiscale nel settore edile, in Bergamasca frode da oltre 35 milioni Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’OPERAZIONE. Scoperti 38 imprenditori edili che operavano senza partita iva, responsabili di un’per35,3di euro e iva evasa per 2,7di euro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Decreto fiscale in Gazzetta Ufficiale - rifinanziamento APE Sociale e 3 milioni per aumento retribuzione di posizione parte variabile per i presidi - 155 del 19 ottobre 2024, che prevede misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. L'articolo Decreto fiscale in Gazzetta Ufficiale, rifinanziamento APE Sociale e 3 milioni per aumento retribuzione di posizione parte variabile per i presidi sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Frode fiscale sull'Iva degli AirPods - sequestrati oltre 29 milioni di euro. Uno dei depositi nel Comasco - . Como, 18 ottobre 2024 – Indagini, pedinamenti e intercettazioni. La prima fase delle indagini La prima fase delle indagini si è conclusa nel 2023 con l’esecuzione di quattro ordinanze di custodia cautelare (due in carcere e due ai domiciliari) emesse nei confronti dei principali organizzatori della frode ritenuti responsabili di associazione a delinquere. (Ilgiorno.it)

Frode fiscale sull'Iva degli AirPods - sequestrati oltre 29 milioni di euro - . . I finanzieri hanno ricostruito attrraverso indagini, pedinamenti e intercettazioni, un sofisticato sistema di evasione dell’IVA basato sulla commercializzazione di prodotti elettronici, in particolar modo Apple AirPods, che venivano ciclicamente venduti tra le società coinvolte nella frode senza. (Quicomo.it)