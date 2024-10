Anteprima24.it - Mastella: “Non avrei usato le parole di Nordio sui magistrati”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon avrebbe utilizzato la frase pronunciata dal ministro“la magistratura esonda”, Clemente, sindaco di Benevento ed ex ministro della Giustizia del governo Prodi. Lo ha ribadito ai giornalisti nel nuovo palazzo di giustizia di Napoli in occasione della cerimonia dell’insediamento del nuovo procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli Aldo Policastro, finora procuratore capo di Benevento. “Io sono democristiano, – ha sottolineato – nonutilizzato quel tipo di espressione, però oggi avendola utilizzata bisogna soltanto rientrare ognuno nell’alveo naturale disposto dalla Costituzione, quindifuori posto, reazioni di altro tipo vanno eliminate altrimenti il contrasto non giova, questo antagonismo istituzionale non giova assolutamente a nessuno”.