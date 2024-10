Dilei.it - Mary di Danimarca conquista la Germania con il look del potere. Identico a quello di Kate Middleton

(Di lunedì 21 ottobre 2024)diè a Kiel con suo marito Federico per una visita di Stato indi due giorni. Il primodella Sovrana del suo tour parla della sua regalità. Sceglie infatti il celeste, simbolo per antonomasia delmonarchico. Ed è pericolosamenteallo stile didinon delude le attese in questa visita ufficiale e già il primo outfit ci svela la scelta accurata del suo guardaroba. Non è mai solo una questione di stile, ma ogni dettaglio delle sue mise è studiato per veicolare un messaggio.e Federico X sono stati ricevuti a Kiel dal Presidente tedesco Frank Walter Steinmeier e dalla First Lady Elke Büdenbender. La Regina si è presentata ai saluti di benvenuto indossando uno spolverino celeste, che ricorda i soprabiti di Jackie Kennedy, svasato e senza bottoni.