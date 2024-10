Marito la picchia, lei posta video delle ferite sui social ma non denuncia: uomo arrestato (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le dichiarazioni della donna hanno portato alla luce una lunga serie di violenze domestiche di cui era vittima da tempo in casa nel Catanese. Nell'ultima aggressione il Marito l'ha picchiata a pugni e calci ai fianchi perché lei aveva postato sui social un video che documentava le lesioni di un precedente pestaggio. Fanpage.it - Marito la picchia, lei posta video delle ferite sui social ma non denuncia: uomo arrestato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le dichiarazioni della donna hanno portato alla luce una lunga serie di violenze domestiche di cui era vittima da tempo in casa nel Catanese. Nell'ultima aggressione ill'hata a pugni e calci ai fianchi perché lei avevato suiunche documentava le lesioni di un precedente pestaggio.

