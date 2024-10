Maria Rosaria Boccia indagata a Pisa per truffa su un immobile (Di lunedì 21 ottobre 2024) Maria Rosaria Boccia è indagata per truffa dalla procura di Pisa. I giornali lo avevano anticipato negli scorsi giorni e ora è arrivata la conferma dalla procuratrice Teresa Angela Camelio, che in una nota ha specificato che i fatti riguardano «la presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021». Il procedimento «si trova nella fase delle indagini preliminari» e pertanto Boccia «beneficia della presunzione di non colpevolezza sino alla pronuncia definitiva della sentenza». Camelia ha aggiunto che all’indagata e al suo difensore è stato notificato l’invito a comparire per rendere interrogatorio. L’indagine si aggiunge a quella aperta dalla procura di Roma che vede l’imprenditrice indagata per minaccia ad appartenente a corpo politico e lesioni gravi in relazione al caso Sangiuliano. Lettera43.it - Maria Rosaria Boccia indagata a Pisa per truffa su un immobile Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)perdalla procura di. I giornali lo avevano anticipato negli scorsi giorni e ora è arrivata la conferma dalla procuratrice Teresa Angela Camelio, che in una nota ha specificato che i fatti riguardano «la presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un, avvenuta nel 2021». Il procedimento «si trova nella fase delle indagini preliminari» e pertanto«beneficia della presunzione di non colpevolezza sino alla pronuncia definitiva della sentenza». Camelia ha aggiunto che all’e al suo difensore è stato notificato l’invito a comparire per rendere interrogatorio. L’indagine si aggiunge a quella aperta dalla procura di Roma che vede l’imprenditriceper minaccia ad appartenente a corpo politico e lesioni gravi in relazione al caso Sangiuliano.

