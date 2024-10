Marcello Veneziani e il no a Giorgia (e al governo): «Se alzano la testa i poteri forti gli fanno la festa» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Marcello Veneziani è “l’intellettuale di destra” che Gianfranco Fini volle nel consiglio di amministrazione della Rai quando gli eredi del Movimento Sociale Italiano arrivarono al governo con Silvio Berlusconi. Ma oggi non ha incarichi nell’esecutivo di Giorgia Meloni. Anche perché, fa sapere in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, ha rifiutato l’incarico di ministro della Cultura al posto di Gennaro Sangiuliano. E lo ha fatto perché «non ha senso farsi massacrare dai media, rovinarsi la vita e la salute per partecipare a un governo dal tratto così continuista. Diciamocelo: in politica estera è suddito dell’atlantismo americano, in politica interna cesella col temperino le misure sociali ed è sempre piuttosto ossequioso con i grandi poteri». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 21 ottobre 2024)è “l’intellettuale di destra” che Gianfranco Fini volle nel consiglio di amministrazione della Rai quando gli eredi del Movimento Sociale Italiano arrivarono alcon Silvio Berlusconi. Ma oggi non ha incarichi nell’esecutivo diMeloni. Anche perché, fa sapere in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, ha rifiutato l’incarico di ministro della Cultura al posto di Gennaro Sangiuliano. E lo ha fatto perché «non ha senso farsi massacrare dai media, rovinarsi la vita e la salute per partecipare a undal tratto così continuista. Diciamocelo: in politica estera è suddito dell’atlantismo americano, in politica interna cesella col temperino le misure sociali ed è sempre piuttosto ossequioso con i grandi».

