Maltempo Catanzaro, esonda un torrente: isolato Comune di Madia. Ingoiata da una voragine un'auto sulla statale dei Due Mari, allagato il centro commerciale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Maltempo in Calabria. Situazione critica nel lametino: la SS 280 direzione Lamezia Terme è interrotta così come una complanare dell'arteria per smottamenti e alberi caduti. Ilmessaggero.it - Maltempo Catanzaro, esonda un torrente: isolato Comune di Madia. Ingoiata da una voragine un'auto sulla statale dei Due Mari, allagato il centro commerciale Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)in Calabria. Situazione critica nel lametino: la SS 280 direzione Lamezia Terme è interrotta così come una complanare dell'arteria per smottamenti e alberi caduti.

