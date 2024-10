Ilrestodelcarlino.it - Magalotti contro tutti: "Mi sono stancato, non sopporto più i politici che abbiamo"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) FANO Trecento persone hanno sfidato le intemperie ieri per lanciare il messaggio dell’importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno. C’eranotranne il primario della Breast Unit Ast 1 Pu di Fano Cesare, che è anche consigliere comunale di minoranza Pd. Un’assenza già registrata in occasione della presentazione di quest’evento messe in campo dall’amministrazione comunale di destra. Perché non c’era alla camminatas dottor? "Sa, nella vita le cose cambiano. Probabilmente non mi andava". Non pensa che il ruolo che ha di senologo Ci interrompe. "Io faccio il direttore. Domani mattina ho sette donne da operare e opero sette donne". Ma il tumore femminile non è né di destra né di sinistra, o no? "Questo è un punto di vista sbagliato. Io non ho nessuna appartenenza politica".